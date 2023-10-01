Bombalı saldırı sonrası silinen bu 2 Tweet çok konuşulur

İçişleri Bakanlığı’na yönelik bu sabah yapılan bombalı saldırı sonrası polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı. Saldırının amacı ve arkasındaki güçlere yönelik tartışmalar sürerken ‘Ebabil Harekâtı’ isimli Twitter (X) hesabından ilginç 2 mesaj paylaşıldı.







GAZETECİ FIRAT’A CEVAP VERDİ

Bu mesajlardan ilki Gazeteci Hande Fırat’ın attığı bir tweet’e yönelik oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayan Gazeteci Fırat “Hedef ve zamanlama manidar! Bakanlığa dur diyenler, son dönemde operasyonların adresi çeteler, mafya vb mi? Terör örgütünü maşa mı yaptılar?” ifadelerini kullandı.















‘TALİMATI SOYLU VERDİ DİYECEKLER’



Hande Fırat’ın bu mesajını alıntılayan ‘Ebabil Harekâtı’ hesabından ise “İnanılmaz şeyler oluyor. 1 saate ‘bu bombalı saldırının talimatını Soylu verdi’ diyecekler” ifadeleri kullanıldı.





O MESAJDA ÇOK ÇARPICI İFADELER

Aynı hesaptan paylaşılan bir diğer mesajda ise çok daha dikkat çeken ifadeler yer aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik olduğu değerlendirilen mesajda şu ifadeler yer aldı:





“Soylu’ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca, ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş… Yok valla, terörist kendi kendini patlattı. Sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön. Soylu’yla çalışmış bürokrat avına devam et.”













Twitter’da 82 bin takipçisi bulunan ‘Ebabil Harekâtı’ hesabının, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülüyor.







SOYLU ŞU MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan saldırı sonrası eski İçişleri Bakanı soylu, Twiteer hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren kahraman polislerimize minnettarız. Yaralı kahraman evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."