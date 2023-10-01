Samanyolu Haber /Gündem / İTO eylül verilerini açıkladı; İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 73’ü aştı /01 Ekim 2023 15:02

İTO eylül verilerini açıkladı; İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 73’ü aştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’da tüketici fiyatları eylülde yıllık yüzde 73,18 artarken toptan fiyatlar yüzde 67,79 arttı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yıllık bazda yüzde 74,17, aylık bazda yüzde 8,8 olmuştu.

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İTO’nun verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 5,46 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 51. ayına girdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

Eylül’de perakende fiyatlar önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 48,08, giyim harcamalarında yüzde 14,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,38, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,47, gıda harcamalarında yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,50, konut harcamalarında yüzde 3,22 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,38 artış kaydetti.

Eylül’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,65, mensucat grubunda yüzde 5,15, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,77, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,82, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,30, madenler grubunda yüzde 0,60 artış görüldü.

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