Eski milletvekili ve AKP’nin kurucularından olan Kemal Albayrak TELE1’de Ülkü Çoban’ın sorularını yanıtladı. Abdüllatif Şener’in CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamasına değinen Albayrak, AKP içinde konuşulduğunu söylediği önemli bir iddiayı gündeme getirdi.







Kemal Albayrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık nedenleriyle görevi bırakabileceğinin parti içinde konuşulduğunu ve AKP’nin kurucusu olan Abdüllatif Şener’in de Erdoğan sonrası genel başkan olarak getirilebileceğini düşünenlerin olduğunu dile getirdi.





Kemal Albayrak açıklamasında şunlar söyledi:

Şöyle bir anlayış da var ama ben inanmıyorum, Bunu Ak Partili bazı arkadaşlar söyledi. Tayyip Bey’in gideceği konusu gündeme geliyor. Gerek sağlık konusunda, işte bir boşluk olursa Abdüllatif Bey’i oraya getirebilir diyenler var. Ben inanmıyorum ama böyle bir düşüncede olanlar da var tabi böyle bir şeye kesinlikle ihtimal vermiyorum.