Samanyolu Haber /Gündem / CHP Abdüllatif Şener'e ateş püskürüyor: "Kalbi kurumuş" /16 Haziran 2023 18:27

CHP Abdüllatif Şener'e ateş püskürüyor: "Kalbi kurumuş"

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in her iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor.

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, dün akşam katıldığı Halk TV'deki Sansürsüz programında cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Partisinden istifa ettiğini belirten Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Şener'in bu açıklamalarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, açıklamalara tepki göstererek "Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Şener'i listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız CHP'lilerden özür dilemek dışında söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

"Vicdanı Kara, Kalbi Kurumuş"
"Vicdanı kara, kalbi kurumuş" sözleriyle Şener'e seslenen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçildikten sonra partiye kayıt olmuş, seçimlerden sonra istifa etmiş. Suçüstü yakalandı, vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir yerde ihanet eden bir anlayışa ne denir?

CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var."


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