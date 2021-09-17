İlk 8 ayda 8 bin 180 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 Ağustos’ta 1442, 2021 genelinde ise 8 bin 180 şirketin kapandığını açıkladı.





Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden alınarak TOBB tarafından derlenen verilere göre, 2021 Ağustos’ta kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28.7, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Yıllık bazda kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki artış yüzde 19,7’yi, kapanan kooperatif sayısındaki artış ise yüzde 78,1’i buldu.





Ağustos ayında aylık ve yıllık bazda en çok kapanan şirketlerin toptan perakende ve ticaret ile inşaat sektöründe yer aldıkları görüldü. Ayrıca, ağustosta 12 banka şubesi açılırken, 17 şube ise kapandı.





KURULAN ŞİRKETLERİN SAYISI DA AZALDI







2021 Ağustos’ta 8 bin 900 şirket kurulurken, 2021 genelinde de 71 bin 139 şirketin kurulduğu ifade edildi.





Veriler, ağustosta kurulan şirketlerin sayısının aylık bazda arttığını ancak sermayelerinin ise azaldığını ortaya koydu. Yıllık bazda kurulan şirketlerin sayısında ise düşüş görüldü.





Buna göre, Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 30.7 arttı. Ancak, kurulan bu şirketlerin sermayelerinin toplamı ise bir önceki aya göre yüzde 12,5 azaldı.





Kurulan şirketlerin oranı ağustosta yıllık bazda ise yüzde 6 azaldı. Yıllık bazda kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki azalış yüzde 30,2 olurken, kurulan kooperatif sayısındaki azalış ise yüzde 33,3’ü buldu.





Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, bin 404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.