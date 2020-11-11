İlk kez oluyor! Pompeo Türkiye'ye geliyor ama...

Bakanlığın sözcü yardımcısı Cale Brown tarafından paylaşılan programa göre Pompeo, İstanbul'da sadece Fener Rum Patriği 1.Bartholomeos ile görüşecek.







Programa göre ikili Türkiye ile bölgedeki dini sorunları konuşacak ve "dünya genelindeki dini özgürlükler konusundaki kararlı duruşlarını vurgulayacak".





Programa göre Pompeo 13-23 Kasım tarihlerinde Türkiye dışında Fransa, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.





Açıklamaya göre Pompeo, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde ülkelerin ekonomi ve güvenlik gibi konulardaki iş birliği ele alınacak.





Pompeo, Tiflis'ta Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşürken burada da bir dini liderle bir araya gelecek.





İsrail'de ABD Dışişleri Bakanı ile Başbakan Binyamin Netanyahu, Abraham Anlaşmaları ve "İran'ın kötücül aktivitelerini ele alacak". Pompeo'nun Suudi Arabistan'da FBI'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği sonucuna vardığı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşecek olması da dikkat çekti.





Tayyip Erdoğan, dün resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş 46'ıncı Başkanı olan Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında, "Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi. Trump hükûmeti, sonuçların meşru olmadığını savunuyor.