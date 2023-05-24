Samanyolu Haber /Gündem / İlk turu geçti /24 Mayıs 2023 20:01

İlk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

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Sözcü'de yer alan habere göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287’si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183’ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.
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