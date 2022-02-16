Samanyolu Haber /Gündem / İmam, 16 bin liralık faturayı paylaştı: Bizim camiyi de elektrik çarptı /16 Şubat 2022 17:56

İmam, 16 bin liralık faturayı paylaştı: Bizim camiyi de elektrik çarptı

İmam Ömer Karadağ, görev yaptığı camiye gelen 16 bin liralık elektrik faturasını paylaştı. Tepkisini dile getiren imam Karadağ "Eyvah eyvah eyvah" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Esenyurt’ta bulunan Seyit İbrahim Bilal Camii’nde imamlık yapan Ömer Karadağ, sosyal medya hesabından camiye gelen elektrik faturasını paylaşarak “ Eyvah eyvah eyvah. Bizim camiyi de elektrik çarptı” yorumunda bulundu.

Görev yaptığı camiye gelen toplam 16 bin 383 liralık elektrik faturasını paylaşan imam paylaşımına, “Bundan sonra hiç kimse bana ‘Sizin camiden elektrik alamıyorum’ demesin” notunu düştü.

İmam Ömer Karadağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



“EYVAH EYVAH EYVAH"

Bizim camiyi de elektrik çarptı.

Biri 12.005 ?

Diğeri 4.378 ? olmak üzere

Toplam 16.383 ? (Onaltıbin Üçyüz Seksen Üç) lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım.

Buradan İlan Ediyorum, Bundan sonra hiç kimse bana “Sizin camiden elektrik alamıyorum” demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 Bine maloldu.

Sonra hocam demedi demeyin.”
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