İmamoğlu: Her seçim öncesi bir kumpas...

"Her seçim öncesi bir kumpas, bir iftira" diyen Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti: "2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim. Günün sonunda bir baktım, 'kurultayda birilerine verilecek paraların görüntüsü' şu, bu vs. Ramazan'ın ilk gününe 2019'da seçimin iptal edilişi gibi hiç yakışmayan bir iş. 4,5 yıl önceki görüntüden malzeme çıkartma çabası... Televizyonda konuşan gazeteciler 'çok yeni görüntü' dedi. Orada il yöneticisi var, onların beyanı var, il başkanlığının açıklaması var. O dönemin il başkan yardımcısı var. İl başkanının basın danışmanı var. Günün sonunda açıklamaları il başkanlığı yaptı. Beni ilgilendiren tarafı şu, bir binanın alınması meselesi yüzünden işi Ekrem İmamoğlu'na götürmek. İşi İBB'ye götürmek...





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılığın resen soruşturma başlattığı "balya balya para sayma" görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.Habertürk yayınına katılan İmamoğlu, görüntülerdeki kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olduğunu söyledi.Bir konu vardır, sorarsınız. Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kaparo süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var.Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var... Usul açısından hatalı, eksik. Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım..."