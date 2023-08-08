İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu aradı: Cebinizi aradım ama ulaşamadım

"GENEL BAŞKANIM EVİNİZİN NUMARASINI DA ÇEVİRDİM VALLA"





Tunceli'de temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüklerini söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu, kentteki temasları sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile konuşan İmamoğlu, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tuyceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum." dedi.