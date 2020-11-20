Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tuttu /20 Kasım 2020 20:00

İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında dile getirdiği, “Komşulukları canlandırmak için Mahalle Evleri açacağız” sözünü tuttu. Beyoğlu Örnektepe’deki Mahalle Evi’ni ziyaret eden İmamoğlu, “Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak” dedi.

SHABER3.COM

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan ve açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı eşlik etti.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

“Şu anda, şehrin birçok duygularının var olduğu mahallelerdeyiz. Mahallerden birindeyiz. Şehir, aslında orada kuluçkalanıyor, büyüyor. Bütüncül olarak eksiğimiz varsa, hatamız varsa, doğrularımız varsa ya da ne kadar doğruysa, hepsi burada var. Kimse, kimseye suç atmasın, yani o mahalle öbür mahalleye, o semt diğer semte… Hepsi, bir bütün. Onun için bu mahallelerdeki kurguya katkı sunduğumuz zaman, birazcık dokunsak yeter. Çünkü, bizim insanlarımız, çok güzel insanlar. Sadece küçük dokunuşlar, onları bir araya getirebilmek, konuşturabilmek, gelişimine katkı sunabilmek… Bunun bir sıkıntılı tarafı şu: Akşam hamuru yoğur, fırına koy, sabah da al; olmuyor. Bunun ürünü; 5-10-15-20 yıl, bazen 25 yıla kadar gidebiliyor. Ama bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor. Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.”

Mahalle Evi’yle aynı yerleşkede bulunan “Yuvamız İstanbul Kreşi”ni de ziyaret eden İmamoğlu, öğrenciler ve öğretmenleriyle renkli sohbetler gerçekleştirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI ANITI

İBB Başkanı İmamoğlu, Mahalle Evi ziyaretinden önce de Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nı açtı.

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanları için, Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ni gören meydana, 'Saygı Anıtı' yaptırdı. Heykeltraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve kaidesinde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu heykel için gerçekleştirilen açılış töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanvekili Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu birer konuşma yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tuttu Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:08:08