İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tuttu

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan ve açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı eşlik etti.







İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:





“Şu anda, şehrin birçok duygularının var olduğu mahallelerdeyiz. Mahallerden birindeyiz. Şehir, aslında orada kuluçkalanıyor, büyüyor. Bütüncül olarak eksiğimiz varsa, hatamız varsa, doğrularımız varsa ya da ne kadar doğruysa, hepsi burada var. Kimse, kimseye suç atmasın, yani o mahalle öbür mahalleye, o semt diğer semte… Hepsi, bir bütün. Onun için bu mahallelerdeki kurguya katkı sunduğumuz zaman, birazcık dokunsak yeter. Çünkü, bizim insanlarımız, çok güzel insanlar. Sadece küçük dokunuşlar, onları bir araya getirebilmek, konuşturabilmek, gelişimine katkı sunabilmek… Bunun bir sıkıntılı tarafı şu: Akşam hamuru yoğur, fırına koy, sabah da al; olmuyor. Bunun ürünü; 5-10-15-20 yıl, bazen 25 yıla kadar gidebiliyor. Ama bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor. Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.”





Mahalle Evi’yle aynı yerleşkede bulunan “Yuvamız İstanbul Kreşi”ni de ziyaret eden İmamoğlu, öğrenciler ve öğretmenleriyle renkli sohbetler gerçekleştirdi.





SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI ANITI





İBB Başkanı İmamoğlu, Mahalle Evi ziyaretinden önce de Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nı açtı.





Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanları için, Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ni gören meydana, 'Saygı Anıtı' yaptırdı. Heykeltraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve kaidesinde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu heykel için gerçekleştirilen açılış töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanvekili Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu birer konuşma yaptı.