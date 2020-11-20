Capital Economics'in yıl sonu dolar tahmini 7,25

Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar/TL kurunda sert bir gerileme kaydedilmişti.Politika faizindeki artışın ardından TCMB bugün haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.





Dolar/TL'de 1 aylık zımni volatilite Merkez Bankası'nın ardından sert bir şekilde düşerek yüzde 17.86'ya geriledi.Dolar kurundaki günlük yükseliş yüzde 1,5'i aştı.





Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti John Higgins, Perşembe günkü notunda faiz kararının TCMB'nin yüksek enflasyon karşısında daha agresif bir duruşa geçişinin kanıtı olduğunu söyledi. Higgins, "Dolar/TL'nin 2020 yılını 7.25'ten tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Bu da liranın mevcut seviyeden yüzde 4 civarı bir değer kazanacağı anlamına geliyor" yorumunu yaptı.