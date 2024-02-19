Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Akşener'e: Muhatap almayacağım! /19 Şubat 2024 16:37

İmamoğlu'ndan Akşener'e: Muhatap almayacağım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan İYİ Parti lider Akşener'e, "Tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır. Hiç muhatap almayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri soruldu.

Ekrem İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" dedi.

"Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tahriklerle asla muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık."

Memleket Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı sorulan İmamoğlu, "Hayırlısı olsun, ne diyeyim" ifadelerini kullandı.
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