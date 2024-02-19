Düşük emekli maaşı sebebiyle 'çalışan yaşlı Alman' sayısı artıyor

Almanya'da hükümetin açıkladığı veriler,63 ile 67 yaş arasındaki çalışan sayısının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.







Almanya'da 1947'den önce doğanlar için emeklilik yaşı 65. 1947 ile 1963 yılları arasında doğanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor. 1964 yılında veya daha sonra doğanlar ise normal şartlarda 67 yaşında emekli oluyor.





Erken emeklilik ise 63 yaşından itibaren mümkün.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümetinin Sol Parti tarafından yöneltilen soru önergesine verdiği yanıta göre, 63 ile 67 yaş arasındaki çalışan sayısı 2023 yılında 1,67 milyon olarak kayıtlara geçti.





Almanya'da 2022'de bu yaş grubundaki 1,52 milyon insan hâlâ çalışıyordu. Bu sayı, 2020'de ise 1,31 milyondu.





"Yaşlılar zaten çalışıyor"

Sol Parti'nin soru önergesini veren emeklilik uzmanı Matthias W. Birkwald "sürekli sözde 63 olan ve 'esnek emeklilik' diye de adlandırılan emeklilik yaşının kaldırılması ve standart emeklilik yaşının artırılması yönünde çağrılar duyduklarını", ancak çalışan yaşlıların sayısının zaten arttığını belirtti.





Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 60-64 yaş grubundakilerde çalışma oranının ise 2012'de yüzde 47'yken, 2022'de yüzde 63'e yükseldiğini ortaya koydu. Bu, son yıllarda tüm yaş grupları arasında kaydedilen en yüksek artışa işaret etti.





Almanya'da normal emeklilik yaşından sonra çalışanların oranları da artış trendinde. Bu gruba 65 ile 69 yaşları arasındaki çalışanlar giriyor. İstatistiklere göre, 2022 yılında söz konusu gruptakilerin yüzde 19'u çalışmayı sürdürüyordu. Bu oran 2012'de yüzde 11'di.







Federal İstatistik Dairesi, 65 yaş ve üzerindeki çalışan sayısının artmasında, eğitim seviyesinin yükselmesinin de etkisi olduğunu belirtti.





"Daha yüksek eğitim vasıfları genellikle çalışma hayatına daha uzun süreli katılım anlamına geliyor" ifadesini kullanan Federal İstatistik Dairesi, çalışan yaşlı kesimdeki yüksek vasıflı kişi oranının bir hayli yüksek olduğunu bildirdi.





Emeklilik yaşı tartışmaları

Yaşlanan nüfus ve iş gücü açığı sorununa çözüm aranan Almanya'da emeklilik yaşıyla ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor.





Sendikalar ve sol görüşlü siyasetçiler, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkıyor. Son yıllarda emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesi yönündeki öneri gündeme geldi.





Sol Partili Birkwald, yaşlıların düşük emekli maaşı nedeniyle çalışmak zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti.





Almanya'da 65 yaşın üstündekilerin neredeyse yarısının eline bin 250 euronun altında bir para geçiyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2024'ün başında emeklilerin yüzde 43'ünün net geliri bu sınırda ya da altında olarak kayıtlara geçti. Bu kategorideki yaklaşık 7,5 milyon emeklinin 5,2 milyondan fazlası kadın.