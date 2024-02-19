Samanyolu Haber /Gündem / Üretimi rekor seviyeye çıktı: Darphane yetiştiremiyor! /19 Şubat 2024 16:51

Üretimi rekor seviyeye çıktı: Darphane yetiştiremiyor!

Türk Lirası'ndaki enflasyon artışıyla birlikte altın talebi yükseliyor, çeyrek altın üretimi rekor seviyelere çıkıyor.

SHABER3.COM

Resmi enflasyonun yüzde 65 olarak açıklandığı bir dönemde, hissedilen enflasyonun yüzde 130'u aşıyor. Bu durumda, tasarruf sahipleri Türk Lirası'nda (TL) kalmak yerine döviz ve altına yöneliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Bugün, Türkiye saati ile 13.40'ta 24 ayar altının gram fiyatı serbest piyasada 2.090 TL'ye yükseldi. Çeyrek altının fiyatı ise 3.600 TL'yi aşarken, Cumhuriyet altını 14.845 TL'ye çıktı. 22 ayar altının gram fiyatı ise 1.906 TL.

DARPHANE ÜRETİMDE REKOR KIRIYOR
Halktv.com'un haberine göre talep patlamasıyla birlikte çeyrek altın imalatında yeni bir rekor kırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023'te çeyrek altın üretimi bir önceki yıla göre yüzde 67,80 artarak 17,8 milyon adede ulaştı. 2022'de ise 10 milyon 607 bin 900 adet çeyrek altın üretilmişti.
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