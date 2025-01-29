Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'bilirkişi' gözaltılarına tepki: Kilit taşını yerinden çektik ve duvar yıkıldı /29 Ocak 2025 15:10

İmamoğlu'ndan 'bilirkişi' gözaltılarına tepki: Kilit taşını yerinden çektik ve duvar yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu, 'bilirkişi' açıklamasıyla ilgili haber yapan gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma ve Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından tansiyon yeniden yükseldi.

Saraçhane'de gazetecilerin karşısına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Dün de söylemiştim. Yani dokunan yanar dönemi yaşatmaya devam ediyorlar. Tamamen hukuksuz, tamamen hukuku işletmeye ve gerçekten adaleti topluma yaşatmaya kararlı, bu süreci prensipli bir şekilde yerine getirmenin ötesinde ne yaptığını bilmeyen ve toplumun temel değerlerini zedeleyen, insanların adalete olan inancını zedeleyen bir süreci İstanbul'da üzülerek söylüyorum ki yaşıyoruz.

Tabii, mesele, onları çok tedirgin etmiştir. Biz bu kumpas düzeni içerisinde bulunan bir bilirkişiyi deşifre ettikten sonra açıkçası onların kilit taşını yerinden çektik ve duvar yıkıldı. Duvarın altında kaldılar. O kendini toparlama süreci içerisinde de her yere saldırıyorlar.

Ve bugün utanç verici, basınları diyeceğim. Onların her gün çığırtkanlığını yapan ve bugün, gazetecilik mesleğine saldırıya dahi sesinin böyle tınısını bile çıkartamayan, o medya kuruluşlarında aynı mesele ile ilgili, aynı kişiyle ilgili röportaj yayınlanıyor vesaire, Yeni Şafak'tır şudur budur her neyse. ama bu, , Türkiye'nin, basın tarihine de kara leke olarak geçecek olan bu basın kuruluşları benimle ilgili her gün yalan ifadeler ve uydurma haberlerle dolu dolu 5,5 seneleri geçti.

Bu basın kuruluşu bunu yapıyor, ceza yok. Aynı benzer bir durumda hareket eden, Halk TV'deki, arkadaşlarımıza, değerli basın mensuplarına, gazetecilere hem de silsileyi devam ettirerek ceza vermenin gayreti içindeler.
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