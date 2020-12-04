İmamoğlu'ndan İstanbullu ilgili yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık" açıklaması yaptı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısı çok önemli haberi duyurdu.





İmamoğlu, “Çabalarımız başarıyla sonuçlandı. İstanbul’un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak” açıklamasını yaptı.





İmamoğlu, "Dünyada tam 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısını hep birlikte elde ettik. 33 yıl sonra bir belediye tarafından yurtdışına ihraç edilen ilk eurobond satışından elde ettiğimiz sonuç, büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde gerçekten şeffaflık ve liyakat açılarından yeni büyükşehir belediye yönetimine duyulan uluslararası güvenin çok değerlli bir özetidir. İhraç ettiğimiz bu tahvil sonucu, İstanbul'a 4 metro daha hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız. Böylelikle İstanbul, 52.1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşmuş olacak. Bu hatlar da tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınmasını sağlayacak." dedi.



