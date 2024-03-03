Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Söküp atacağız' /03 Mart 2024 13:42

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Söküp atacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi açılışında konuştu. İmamoğlu, "Kanal İstanbul meselesini bu milletin uykularını kaçıran bu milletin zihninden söküp atacağız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nde açılan İstanbul Sanat Müzesi açılışında konuştu. İmamoğlu, İBB'nin kültür sanat alanındaki 10 yeni projesini açıkladı. 

"Ecdadın yadigarı işte böyle korunur, böyle korunmalıdır. Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası" diye konuşan İmamoğlu, "Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim. Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de İstanbul, tarihine sahip çıkan bir şehir olmaya devam etsin diye kollarımızı zaten sıvamıştık, sıvanmış şekilde duruyor" dedi.

"KANAL İSTANBUL MESELESİNİ MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"
İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine de değinerek şunları söyledi:

"Buradan ilan ediyorum. Bu Kanal İstanbul meselesini, bu milletin uykularını kaçıran bu meseleyi milletin zihninden söküp atacağız.

O yüce tarihimiz gündelik siyaset uğruna istismar edilecek bir alan değildir. Asla buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tarihin inançların, dini ve milli duyguların istismarıyla yapılan siyasetten bu şehir de, bu ülke de, milletimiz de çok çekti. Milli duygularımız güçlü ise bunu hamasi nutuklarla değil işlerinizle, icraatınızla göstereceksiniz. Kişisel menfaatlerimiz, çıkarlarımız için kullanmadık, kullanmayacağız. Bu sözleri bütün İstanbul'umuza ve Türkiye'mize ifade ediyorum."


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