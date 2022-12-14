Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı /14 Aralık 2022 16:11

İmamoğlu'ndan vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar bekleniyor. İmamoğlu vatandaşları kararın açıklanacağı 16.00'da İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanmaya çağırdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yeni duruşması bugün görülüyor.

Duruşma, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştiriliyor.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Çok sayıda milletvekilinin izlediği duruşmayı takip etmek isteyen gazetecilerin bir kısmı salona alınmadı.

Savcı, İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istiyor.

İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hâkim talebi de savunma için ek süre talepleri de kabul edilmedi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan, "Bizler saat: 16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener ise yine Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.
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