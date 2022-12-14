CHP'li Özgür Özel'den AKP'ye Bylock resti: 6 ay sonra hepsini önünüze dökeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.







İki grup başkanvekilinin tartışmasında CHP'li Özgür Özel, Bylock iddiası üzerinden AKP'lilere hodri meydan dedi. AKP'li Emin Akbaşoğlu "Şunu söyleyeyim bizim aramızda maklube yiyene değil de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının Bylock kullanması gerçekliğine bakarlarsa daha iyi olur kanaatimi ifade ediyorum" diye konuştu.





"6 AY SONRA ÖNÜNÜZE DÖKECEĞİZ"

CHP'li Özgür Özel, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde iktidara geçileceği atfında bulunarak Akbaşoğlu'na yanıt verdi. Özel, "Bylock meselesinde hodri meydan dedik. Rakam da söyledik. Araştıralım, getirin dedik; hiçbir şey çıkaramadılar. 6 ay kaldı, 6 ay sonra öyle Süleyman Soylu gibi değil Kişisel Verileri Koruma Kanunu da zedelemeden masumiyet karinesine saygılı bir şekilde hangi partinin o günkü grubunda, geçmiş grubunda kaç tane Bylock'çu varmış, yokmuş hepsini önünüze dökeceğiz. Hepinizi de tatmin edeceğiz. Size oy verenler de kusura bakmasın ama onları da birazcık kahredeceğiz" diye konuştu.