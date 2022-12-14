Samanyolu Haber /Dünya / 2016 Nice terör saldırısında karar çıktı /14 Aralık 2022 16:43

2016 Nice terör saldırısında karar çıktı

2016 Nice terör saldırısı davasında mahkemeden karar çıktı. 8 sanığın tamamı 2 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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Saldırı günü polis tarafından vurularak öldürülen katilin yokluğunda, 14 Temmuz 2016’da Promenade des Anglais’de 86 kişinin ölümüne ve yaklaşık 450 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili davada 8 sanık teröre yardım suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Üç aydan fazla süren duruşmaların ardından karar verildi. Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi dün verdiği kararda, 14 Temmuz 2016 tarihinde Promenade des Anglais’de 86 kişinin ölümüne yol açan Nice saldırısıyla bağlantılı olarak yargılanan 8 kişinin cezalarını açıkladı.

Mohamed Ghraieb ve Chokri Chafroud, 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve “teröristlerle işbirliği yapmaktan” suçlu bulundu. 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramzi Arefa, “kötü niyetli kişilerle işbirliği yapmak” suçundan mahkum edildi.

7 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 8 kişi, 5 Eylül’den bu yana Paris’te yargılanıyordu. Diğer 5 sanığa ise 2 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi ve bunlardan 3’ünün Fransa’ya girişleri kalıcı olarak yasaklandı. 8 sanığın temyize gitmek için 10 günü bulunuyor.

Sanıklardan hiçbiri, kamyonla Promenade des Anglais’de insanları öldüren ve polis tarafından vurularak öldürülen terörist 31 yaşındaki Tunuslu Mohamed Lahouaiej Bouhlel’in saldırısında başrol oynamakla suçlanmadı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD örgütü üstlendi ancak cihatçı hareket ile Tunuslu teslimat şoförü arasında herhangi bir bağlantı kurulamadı.

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Alexa Dubourg, adil yargılamaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Davanın sevdiklerini kaybeden ailelerin tarif edilemez acılarını telafi edemeyeceğini vurgularken, asıl sanıkların yargılanamamasının kaçınılmaz bir hayal kırıklığı oluşturacağını belirtti. Ancak savcı, “Tüm sorumluluları yargılamak, sanığın olmayanın yükünü taşıması anlamına gelmez”, dedi ve ekledi, “cezalar her bir kişinin sorumluluğuna göre uyarlanmalıdır”.
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