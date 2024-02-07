Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'nun adanlarından anket açıklaması: İlk datalar geldi /07 Şubat 2024 09:37

İmamoğlu'nun adanlarından anket açıklaması: İlk datalar geldi

Gazeteci Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin "Bir anket yaptırdık. İlk datalar geldi. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, Daha toparlanır" dediğini aktardı.

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Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.

İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla ana muhalefetle yollarını ayırırken, bu süreçte Kürt seçmen ve dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi. Son kararını 9 Şubat'ta açıklayacağını duyuran partide öne çıkan isimler arasında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da var.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bu kapsamda İmamoğlu'na yakın isimlerle konuştuğunu ve Başak Demirtaş'ın olası adaylığının tabloyu nasıl etkileyebileceğini sordu.

Gazeteci, aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Başak Hanım da aday olacak diye tası tarağı toplayacak halimiz yok. Yine de hem DEM hem İYİ Parti hem de AKP’den oy almak için çalışacağız. Büyükşehirde hedeflediğimiz oyu da alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ilk veriler bunu gösteriyor. Bir anket yaptırdık. İlk datalar geldi. Orada Başak Hanım da var.

Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, Daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4'te kalırdı. Başak Hanım'ı da yüzde 3'lere çekmek gerekiyor."
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