Samanyolu Haber /Gündem / İmanı iz'an haline getirmek /22 Eylül 2019 15:24

İmanı iz'an haline getirmek

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbetinden bir bölüm 'Herkul.org' internet sitesinde Bir Nefes şeklinde bir klip yayınlandı

İmanı iz'an haline getirmek

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbetinden yayınlanan 'Bir Nefes' klibinde şu bölümler yer aldı  

İmanı iz’ân haline getirmek.Aksine ihtimal vermeyecek şekilde, öyle bir kat’iyet ile Cenâb-ı Hakk’a inanma… Böyle inançtır ki, bağrında marifeti geliştirir. Dolayısıyla ona, o basamağa ayağını bastığın zaman, hemen marifetullaha sıçrarsın. Marifetullah basamağına ayağını bastığın zaman, muhabbetullahı düşlersin. Çünkü biliyorsun artık; biliyorsan, seversin. Sevmiyorsan, bilmiyorsun demektir. Onun âşıkı değilsen, bilmiyorsun demektir.


Sonra sâlih amel yapmak, içine gıll u gış karıştırmadan; onu riyâ, süm’a, ucub ve fahir ile kirletmeden. “Amelinizde rıza-i İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.” İhlas Risalesinde geçen zebercet beyanlardan bir beyan…
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İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

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