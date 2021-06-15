IMF pandemi raporunu yayınladı

Bu süreçte devletler kapalı tutulan işletmeler başta olmak üzere pandemi destek paketi açıkladı. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre Türkiye pandemide vatandaşlara ve şirketlere en az doğrudan destek sağlayan ülkelerden biri oldu.





IMF’nin raporuna göre pandemide Türkiye’nin vatandaşlara, şirketlere ve çalışanlara sağladığı doğrudan desteklerin tutarı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si ile sınırlı kaldı.





Bu oran, gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika, Arnavutluk, Mısır ve Pakistan’dan sonra en düşüğü.Tayland, Brezilya, Şili gibi ülkeler ise pandemide vatandaşlarına ve firmalara, GSYH’larının yüzde 10’una yaklaşan destekler sağladılar.Raporda, bu sayede pandemiye rağmen Türkiye'de bütçe açığının 2020 yılında milli gelirin sadece yüzde 0.5’i oranında arttığı vurgulandı.





IMF, buna karşılık Türkiye’nin pandemide kredi desteğini en çok kullanan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. IMF’ye göre Türkiye, firmalara yönelik kredi geri ödeme ertelemeleri, kredi garantilerinden oluşan finansal desteklerin milli gelire oranında, gelişmekte olan ülkeler arasında Peru’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.





Kamu bankalarının pandemide verdiği düşük faizli kredilere de dikkat çeken IMF, bunun sonucunda Türkiye’nin toplam kredi büyümesinde gelişmekte olan ülkeler arasında birinci, para arzı büyümesinde ise Arjantin’in ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti.



