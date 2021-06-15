Türkiye büyükelçiliği Reyhan İnandı’nın mektubunu almıyor

Reyhan İnandı’nın 11 Haziran’da 2 hafta önce kaçırılan ve şu ana kadar kendisindne haber alınamayan eşi Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması için büyükelçiden yardım isteyen bir mektup yazdı. Ancak mektubu büyükelçiye ulaştıramadı.







İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova Azattık Radyosuna verdiği demeçte, ‘’Büyükeçiliye hitaben e-posta ile gönderdik. Cevap alamadık. Bunun üzerine mektubu elden teslim etmek için büyükelçiliğe gittiğimizde koruma görevlisi mektubu okudu ve büyükelçinin iznini almamız gerektiğini söyledi. Kendisinden nasıl izin alacağımızı sorduğumuzda ise bilmedikleri söyleyip gittiler.’’ açıklamasında bulundu.





Türkiye büyükelçiliği bu konu ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.



