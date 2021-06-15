Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e: Ya sana orada suikast yapsalardı? /15 Haziran 2021 18:54

Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e: Ya sana orada suikast yapsalardı?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Savunma Sanayi Başkanı Demir'in İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Gün içinde yaptığı paylaşımlarda CHP'ye seslenen ve İş Bankası'na atanan Ekrem Gülen'i işaret eden suç örgütü lideri Sedat Peker, amacının CHP'yi zor duruma bırakmak olmadığını söyledi. Peker, Paramount Hotel'de kaldığı ortaya çıkan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e, "Ya sana orada suikast yapsalardı?" diye sordu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden iddialarına ve ifşaatlarına devam ediyor. Bir önceki paylaşımında CHP yönetimine, "Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, süslü sülünün koruma müdürü Ekrem Güler'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz" diye soran Peker, yeni paylaşımlarda bulundu.

'YA SANA ORADA SUİKAST YAPSALARDI?'

"CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı, CHP’yi zor durumda bırakmak değildir. Sizle yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak yolsuzluk işlerindeki doğru soruyu sorabilme ve de cevabında ısrarcı olabilmeyi size örneklendirmek içindir" diyen Peker, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e ilişkin de şu paylaşımlarda bulundu:

"Sayın İsmail Saymaz’ın bugünki röportajında şunu öğrendik ki, Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir elinden tutup her yere getirilebilen ve nereye getirildiğini bile sormaktan aciz birisiymiş. Özrü kabahatinden büyük derler ya...

Sen koskoca Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanı’sın. Ya seni getirdikleri otel veya mekan yabancı ülke istihbaratlarıyla kontağı iyi olan bir kişinin oteli idiyse? Ya sana orada suikast yapsalardı?

Benim 6 yaşında kızıma 'gel bir yere gidiyoruz deseler o bile sorar beni nereye götürüyorsun' diye. Ülkemizin geldiği duruma bakın. Devlet aklı kayboldu diyorum, bana inanmıyorsunuz.

Türkiye'nin en lüks oteline gidiyor, İsmail Saymaz arayınca da 'Siz arayınca o otel olduğunu anladım' diye cevap veren bir başkan. Odalarının geceliği 50-100 bin TL olan otele bizi hiçbir arkadaşımız bugüne kadar bedavadan götürmedi.

Ülkemizin Savunma Sanayi Başkanı bu adam beni buraya niye getiriyor diye merak bile etmiyor, kendinin ve ailesinin hesabının ödenmesine ses dahi çıkarmıyor. (Ve bu adam ülkemizin Savunma Sanayi Başkanlığını yapıyor)

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, İsmail Saymaz’ın bu röportajını birçok kişi okudu. Ama yukarıdaki soruları kimse sormadı. Her zaman dediğim gibi, önemli olan kimsenin görmediğini görüp doğru soruyu sorabilmektir."
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