Samanyolu Haber /Gündem / İnandı'nın avukatı sorumluların cezalandırılması için başsavcılığa başvurdu /08 Temmuz 2021 11:41

İnandı'nın avukatı sorumluların cezalandırılması için başsavcılığa başvurdu

Orhan İnandı'nın avukatı Taalaygül Taktakunova, kaçırma olayının sorumlularının cezalandırılması talebiyle başvuru yaptı. Avukat Taktakunova başvurusunda, Orhan İnandı'nın Kırgızistan'a iade edilmesi için başvuru yapılması talebinde de bulundu.

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Bir süredir kendisinden haber alınamayan Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'nın, MİT aracılığı ile Türkiye'ye kaçırıldığı kesinleşmişti. İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova, kaçırma olayının sorumluları hakkında hukuki süreç başlatılması için başvuruda bulundu. 

Avukat Toktakunova, Kırgız vatandaşı olan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın Türkiye’ye kaçırılmasıyla ilgili olarak ceza davası açılması talebiyle Başsavcılığa başvurdu.

Taalaygül Toktakunova, hadisenin araştırılarak olayda ihmali bulunanların ve olaya karışanların ortaya çıkartılarak adalet önünde hesap vermeleri için başsavcılığa başvuruda bulunduğunu söyledi.  

Toktakunova yaptığı açıklamada, uluslararası anlaşmalar uyarınca Orhan İnandı'nın geri iade edilmesi ve Kırgızistan’a getirilmesi gerektiğini ve bunun amaçla talepte bulunulması için de müracaatta bulunduğunu kaydetti.
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