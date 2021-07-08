Samanyolu Haber /Sağlık / AB seyahat kuralları unutuldu, tek doza ilave aşı hakkı tekrar sisteme tanımlandı /08 Temmuz 2021 11:41

AB seyahat kuralları unutuldu, tek doza ilave aşı hakkı tekrar sisteme tanımlandı

Türkiye'de Covid-19 geçiren ve bir doz aşı olanlar, isterlerse ikinci doz aşılarını da yaptırabilecek.

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Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Covid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti. Ancak Avrupa seyahati yapmayı planlayanlar, Avrupa Birliği'ne giriş için çift doz aşı şartı bulunmasından dolayı buna itiraz etmişti.

İtiraz sonrası karardan geri adım atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Covid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Covid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Covid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.
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