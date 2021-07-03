Samanyolu Haber /Gündem / İnanması güç ama... Varlık Barışı'ndan faydalanmaması için bir sebep yok! /03 Temmuz 2021 14:20

İnanması güç ama... Varlık Barışı'ndan faydalanmaması için bir sebep yok!

Gazeteci İsmet Berkan, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınan, Türkiye'de de kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın yüz milyonlarca dolara 3 önemli şirketini elden çıkardığını hatırlatarak, "Türkiye’ye iade edilirse, bu parayı süresi daha yeni 6 ay daha uzatılan Varlık Barışı kapsamında Türkiye’ye de getirebilir elbette" dedi.

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Berkan, Haftalık Gazete için kaleme aldığı yazısında, "Bütün bu paraları ne yapacak Sezgin Baran Korkmaz? Açıkçası kaderine aslında bir Avusturya kasabasının mahkemesi karar verecek. Hem ABD’nin hem Türkiye’nin iade talepleri bu mahkemeye ulaştı. 5 Temmuz pazartesi günü kısa bir duruşma olacak, hakim SBK’ya “Hangi ülkeye gitmek istediğini” soracak. SBK daha önce cezaevinden avukatları aracılığıyla Türkiye’de gelme istediğini duyurmuştu, bakalım mahkemede de aynı şeyi söyleyecek mi?

Ama nihai karar onun talebine göre oluşmak zorunda da değil. Yani mahkeme, hakkında atılı suçlara bakarak SBK’yı Türkiye’ye de verebilir, ABD’ye de.

Eğer ABD’ye teslim edilecek olursa SBK’nın Amerikan hükümetine 134 milyon doları ödemesi lazım. İşte topladığı para bu işe yarayacak. Yok Türkiye’ye iade edilirse, bu parayı süresi daha yeni 6 ay daha uzatılan Varlık Barışı kapsamında Türkiye’ye de getirebilir elbette" düşüncesini dile getirdi. 
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