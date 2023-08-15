Samanyolu Haber /Dünya / Havada Rus - İngiliz gerilimi /15 Ağustos 2023 07:30

Havada Rus - İngiliz gerilimi

AFP’nin haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, “NATO’nun kuzey devriye bölgesinde” uçan, Rusya’ya ait iki Tu-142 tipi deniz devriye uçağına jetlerinin karşılık verdiğini, bu hava araçlarının takip edildiğini belirtti.

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) bağlı Typhoon uçaklarının İskoçya’nın kuzeydoğusunda yer alan Lossiemouth hava üssünden kalktıkları aktarıldı.

Bu uçaklara bir akaryakıt hava aracının da benzine ihtiyaç duymaları takdirinde takviyede bulunmak için eşlik ettiği ifade edildi.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, “İngiltere hava sahasının sürekli izlendiği ve gerektiğinde ülkenin korunması için uçakların hazır tutulduğunu” vurguladı.

Rus uçakları izlendikten sonra Typhoon tipi jetler üslerine geri döndü.

Rusya’dan Norveç hava aracına dair açıklama

Diğer yandan benzer bir açıklama da kendi hava sahasıyla ilişkili olarak Rusya’dan geldi.

AFP’nin haberine göre Pazartesi günü bir açıklama yapan Rusya, sınırlarının ihlal edilmediğinden emin olmak için Barents Denizi üzerinde uçan Norveç’in askeri hava araçlarını kontrol etmesi amacıyla MiG-29 tipi jetinin havalandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Rus askeri uçağının havalanmasıyla yabancı askeri uçağın U dönüşü yaparak Rusya sınırlarından uzaklaştığını” ifade etti.

Norveç’in aracının P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunun tespit edildiği ve sınır ihlalinin yaşanmadığı aktarıldı.

Norveç Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak bir sınır ihlalinin ve tehlikeli bir durumun olmadığını, uçakların rutin seferlerini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
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