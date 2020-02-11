Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, 5 İngiliz vatandaşına koronavirüsünün bulaştığını açıkladı /11 Şubat 2020 10:26

İngiltere, 5 İngiliz vatandaşına koronavirüsünün bulaştığını açıkladı

İngiltere, 5 İngiliz vatandaşına virüsün bulaştığı açıklandı ve Çin’de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüsünün halk sağlığı için “ciddi bir tehdit” olarak ilan etti.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı pazartesi günü, Koronavirüs görülen insanların artık zorla karantinaya alınabileceğini ve serbest bırakılmayacağını bildirdi. Euronews’in haberine göre; Çin’in Vuhan kentini ve bağlı bulunduğu Hubey eyaletini Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı “enfeksiyon bölgesi” olarak belirledi.
 
Önlemler Koronavirüsün daha fazla bulaşmasını önlemek için alındı. Yapılan açıklamada, “Yeni Koronavirüse rastlanması ya da virüsün bulaşması halk sağlığı için ciddi ve yakın bir tehdit oluşturuyor. Bu düzenlemelerde belirtilen önlemler virüsün daha fazla bulaşmasını geciktirmek ya da önlemek için etkili araçlar olarak kabul ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemeler Singapur’a iş seyahatine giden İngiltere vatandaşı bir kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından geldi.

Bu kişiyle Fransa’daki bir kayak merkezinde aynı dağ evinde kalan, 9 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 İngiliz vatandaşına da virüsün bulaştığı belirlenmişti.
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