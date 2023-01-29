Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Nadhim Zahawi’yi görevden aldı /29 Ocak 2023 17:33

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Nadhim Zahawi’yi görevden aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin başkanı Nadhim Zahawi'yi görevden aldı.

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İngiltere’de gündem Muhafazakar Parti’nin başkanı Nadhim Zahawi… Bakanlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süredir gündemde olan ve hakkında soruşturma başlatılan Zahawi bugün başbakan Rishi Sunak tarafından görevinden alındı.

İngiltere’nin iki dönem önceki başbakanı Boris Johnson’ın ekonomi bakanı olarak göreve aldığı dönemde vergi dairesi tarafından soruşturma altında olduğunu söylemeyerek “ciddi bir ihlal” yaptığı belirtilen Zahawi’yi bugün Sunak görevden aldı.

Zahawi’nin ayrıca Liz Truss döneminde ve Eylül ayında Sunak tarafından da kabinede görev verilmesi sırasında hakkındaki soruşturmaları ve anlaşmaları gizlediği belirtildi.

Sunak’ın Zahawi hakkındaki yeni bilgileri öğrendikten sonra çok öfkelendiğini belirten İngiliz medyası, bu gelişmenin İngiltere başbakanını zor duruma düşürdüğünü aktardı.

Zahawi’nin vergi dairesi ile bir anlaşmaya gittiği ve 1.1 milyon poundu ceza olmak üzere toplam 4.8 milyon pound ödeme yaptığı aktarıldı.
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