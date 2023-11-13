İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

İngiltere hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, Başbakan Rishi Sunak'ın bugün kabinede değişiklik yapması bekleniyor.



Braverman, İngiltere’de 7 Ekim sonrası düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini “taraf tutmakla” suçlamıştı.

Braverman üzerindeki baskılar, Perşembe günü Times gazetesinde yayımlanan makalesinin ardından artmıştı.

Makalede, İngiltere’deki Filistin yanlısı protestoları eleştiriyor, bunun Kuzey İrlanda'da yaşananları "rahatsız edici derecede hatırlattığını" söyleyerek, gösterileri düzenleyenleri "Filistin yanlısı çeteler" olarak nitelemişti.





Ayrıca Londra Polis Teşkilatını protestolara karşı "çifte standart" uyguladığını ifade ediyordu.





Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etti.





Yayımlanmasının ardından başbakanlığın, Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıkmıştı.





Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada “Braverman’ın yazısı Başbakanlık tarafından onaylanmadı” ifadeleri yer aldı.





Braverman daha önce de birçok kez, benzer yürüyüşlere karşı harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı.





Braverman, Eylül 2022'de Liz Truss hükümetinde içişleri bakanı olarak yer almış, ancak resmi bir belgeyi kişisel email adresinden göndermesinin ardından istifa etmişti.





Truss'ın istifası üzerinde Rishi Sunak'ın başbakan olmasıyla, tekrar içişleri bakanı olarak kabinede görev verilmişti.