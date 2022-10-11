İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni müdahale

Banka, günlük tahvil alım operasyonlarının kapsamını endeks bağlantılı tahvillerin alımlarını da içerecek şekilde genişleteceğini belirtti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre bu müdahale, “düzenli piyasa koşullarını yeniden sağlamak için daha fazla dayanak noktası” sağlayacak.

S?terlin, Eylül'de dolar karşısında rekor seviyeye geriledikten sonra bir süre toparlanmaya başladı ancak bugün yeniden 1,10 dolar seviyesine geriledi.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in geçen ay açıkladığı ve daha sonra geri aldığı vergi kesintileri önergesi sterlin ve tahvillerde çok büyük çalkantıya neden olmuştu.





Merkez Bankası bu noktada piyasalara müdahale etmeye başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek 65 milyar sterlinlik tahvil alım acil durum programını açıkladı.





Banka'nın p?rogramın Cuma günü sonlanacağını duyurmasıyla borçlanma maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı.





M?aliye Bakanı Kwarteng'in kapsamlı ekonomik bütçe planının açıklanma tarihini Kasım'dan Ekim sonuna çekmesi de yatırımcılar için teselli olmadı.





'Emeklilik fonlarının güvende olduğundan eminim'

M?aliye Bakanı Kwarteng, Eylül'de açıkladığı mini bütçe taslağında en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten yüzde 40'a çekmeyi ve böylece milyarlarca sterlinlik vergi kesintisi yapmayı teklif etti ancak bunu nasıl finanse edeceğini söylemedi.





K?warteng'in taslağı yatırımcıları endişelendirdi ve ekonomi büyük bir türbülansa girdi.





M?erkez Bankası müdahalesi öncesinde emeklilik fonlarında iflas riski yaşandığı belirtildi.





H?ükümet büyük bir baskının ardından bütçe taslağını geri çekmeye karar verdi.





Bugün B?BC'ye konuşan Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Therese Coffey, bankanın hükümetten bağımsız bir şekilde çalıştığını ve piyasaları düzenlemeye çalıştığını söyledi.





C?offey, "Emeklilik fonlarının güvende olduğundan eminim" dedi.





M?aliye Bakanı Kwarteng'in bugün ilerleyen saatlerde Avam Kamarası oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.





Mali Araştırmalar Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu yeni bir analizinde ekonominin zayıflaması yüzünden devlet gelirinde büyük bir açığı öngörüyor.





Kuruluş, 31 Ekim'de yeni ekonomik planını açıklaması beklenen Kwarteng'in bu açığı kapatmak için 60 milyar sterline yakın kestintiler yapması gerekeceğini belirtti.