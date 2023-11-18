'İngiltere Orta Asyalı elitlerin yolsuzluk yapmasını kolaylaştırıyor'

Birleşik Krallık hükümetinin suç ortağı tutumu





İngiliz finans sektörününün Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan üzerinden akan yasa dışı fonlara aracılık ettiği bildirildi.İngiliz parlamento raporu hükümetin de bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekti.Bu beş ülke üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki bağlantıların altını çizen raporda, yasa dışı maddelerin bölgesel çatışmaları tetiklediği vurgulandı.Parlamento Dış İlişkiler Komitesi geçen hafta yayınladığı raporda "Uyuşturucu kaçakçılığı, iş dünyası, yönetici elitler ve organize suçlar arasında yakın bağlantılar içeren karmaşık bir konudur," ifadeleri yer aldı."Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen fonlar Londra finans merkezi üzerinden transit geçmektedir," denilen raporda muhtemelen uyuşturucunun bir kısmının Birleşik Krallık'a da girdiği vurgulandı.Raporun arkasındaki milletvekilleri, ülkenin mali suçların kovuşturulmasındaki düşük oranlarına yönelik eleştirilerini dile getirerek "Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren oligarklar ile kolluk kuvvetleri arasındaki mali asimetriye" dikkat çekti."Yolsuzluk Orta Asya'nın her yerinde mevcut" diyen 2021 Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporu, bu bölgedeki birçok ülkeyi dünyanın en yolsuz ülkeleri arasında sıraladı.Dış İlişkiler Komitesi'nden milletvekilleri, "Finans sistemi aracılığıyla yasadışı para akışını engellemedeki başarısızlığıyla hükümet, Orta Asya ekonomilerinin kendi elitleri tarafından yağmalanmasına suç ortaklığı yapmaktadır," dedi.Raporda ayrıca bazı Orta Asya devletlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımları delmesine nasıl yardımcı olduklarına da dikkat çekildi.Komite İngiltere'ye, zimmete geçirilen fonların geri getirilmesi için Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışması ve "yaptırımların delinmesine karışan kuruluşların Londra finans merkezi ve Birleşik Krallık hizmetlerini kullanma fırsatlarını" kapatması çağrısında bulundu.