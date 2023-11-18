Samanyolu Haber /Dünya / 'İngiltere Orta Asyalı elitlerin yolsuzluk yapmasını kolaylaştırıyor' /18 Kasım 2023 10:57

'İngiltere Orta Asyalı elitlerin yolsuzluk yapmasını kolaylaştırıyor'

Beş Orta Asya ülkesi üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki bağlantıların altını çizen İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi raporunda, yasa dışı maddelerin bölgesel çatışmaları tetiklediği vurgulandı.

SHABER3.COM

İngiliz finans sektörününün Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan üzerinden akan yasa dışı fonlara aracılık ettiği bildirildi.

İngiliz parlamento raporu hükümetin de bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekti.

Bu beş ülke üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki bağlantıların altını çizen raporda, yasa dışı maddelerin bölgesel çatışmaları tetiklediği vurgulandı.

Parlamento Dış İlişkiler Komitesi geçen hafta yayınladığı raporda "Uyuşturucu kaçakçılığı, iş dünyası, yönetici elitler ve organize suçlar arasında yakın bağlantılar içeren karmaşık bir konudur," ifadeleri yer aldı.

"Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen fonlar Londra finans merkezi üzerinden transit geçmektedir," denilen raporda muhtemelen uyuşturucunun bir kısmının Birleşik Krallık'a da girdiği vurgulandı.

Raporun arkasındaki milletvekilleri, ülkenin mali suçların kovuşturulmasındaki düşük oranlarına yönelik eleştirilerini dile getirerek "Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren oligarklar ile kolluk kuvvetleri arasındaki mali asimetriye" dikkat çekti.

Birleşik Krallık hükümetinin suç ortağı tutumu

"Yolsuzluk Orta Asya'nın her yerinde mevcut" diyen 2021 Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporu, bu bölgedeki birçok ülkeyi dünyanın en yolsuz ülkeleri arasında sıraladı.

Dış İlişkiler Komitesi'nden milletvekilleri, "Finans sistemi aracılığıyla yasadışı para akışını engellemedeki başarısızlığıyla hükümet, Orta Asya ekonomilerinin kendi elitleri tarafından yağmalanmasına suç ortaklığı yapmaktadır," dedi.

Raporda ayrıca bazı Orta Asya devletlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımları delmesine nasıl yardımcı olduklarına da dikkat çekildi.

Komite İngiltere'ye, zimmete geçirilen fonların geri getirilmesi için Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışması ve "yaptırımların delinmesine karışan kuruluşların Londra finans merkezi ve Birleşik Krallık hizmetlerini kullanma fırsatlarını" kapatması çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İngiltere Orta Asyalı elitlerin yolsuzluk yapmasını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:45