Çevreciler asılsız bomba ihbarı havaalanı kapattırdı

'Çevreci militanlar' ne istiyor?





Valilik, kendileriniolarak tanıtan kişilerin ihbarı üzerine sabah saatlerinde kapatılan havaalanında trafiğin öğle saatlerinde normale döndüğünü duyurdu.Kamu yayın kuruluşu France3 televizyon kanalının Normandiya’daki temsilciliğine gönderilen tehdit mektubu yüzünden sabah saatlerinde alana iniş ve kalkışlar iptal edildi.France3 kanalının resmi sitesinde, kendilerini, “Fransız çevreci militanlar” olarak tanıtarak, tehdit mektubu kaleme alanların, “hava taşımacılığının çevreye verdiği zarara” dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiği aktarıldı.Tehdit mektubunda, havaalanındaki piste yerleştirilen patlayıcı maddenin saat 12’de patlatılacağı ve maddi zarar dışında ölen ya da yaralanan olmaması için havaalanı ve pistin tahliye edilmesi ve güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri alması istendi.Valilik, bu ihbarın ardından bomba imha ekiplerinin derhal bölgeye gönderildiğini ve yetkililerin piste bir izinsiz giriş tespit ettiğini bildirdi.Bir çöp kutusunun uçuş pistindeki asfalt üzerinde boşaltılıp ters çevrildiğini ve çöp kutusunun yanına bir konteyner yerleştirildiği kaydedilen valilik açıklamasında, pistin üzerine "uçakları durdurun" yazıldığı aktarıldı.Açıklamada, bomba imha ekiplerinin havaalanın içi ve dışında gerekli araştırmaları yaptıktan sonra uçuşların saat 14’de yeniden başladığını duyurdu.