O AB ülkesi sentetik et üretimini ve satışını yasakladı

AB düzenlemesi yok

Avrupa Birliği de henüz "yeni gıdalar" olarak tanımlanan laboratuvarda yetiştirilmiş etlere yeşil ışık yakmadı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nden (EFSA) Wolfgang Gelbman, bu gıdaların onayı için yönetime herhangi bir teklif gönderilmediğini söyledi.

İtalya meclisinin yasakladığı sentetik et düzenlemesine uymayanlara 60 bin Euro'ya kadar para cezası verilebilecek.Temsilciler Meclisi'nde 53'e karşı 159 oyla kabul edilen düzenlemeye göre, yasayı ihlal edenlere 60 bin Euro'ya kadar para cezası verilebilecek.Hayvanı öldürmeden onların hücrelerinden üretilen sentetik gıdaları yasaklayan yasa, üreticilerin bitki bazlı proteini tanımlamak için etiketlerde etle ilgili kelimeler kullanmasını engelliyor.Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, sağcı hükümetin "İtalyan geleneklerinin savunulması" olarak adlandırdığı yasayla ilgili "İtalya, sentetik gıdanın sosyal ve ekonomik risklerinden korunmuş dünyanın ilk ülkesidir" dedi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin eniştesi olan Lollobrigida, "Gıda, toprak ve insan emeği arasında binlerce yıldır sahip olduğumuz ilişkiyi koruyarak gıdalarımızı, beslenme sistemimizi koruyoruz" diye konuştu.Ülkenin en büyük ziraatçılar birliği olan Coldiretti'nin başkanı Ettore Prandini, laboratuvarda üretilen et yasağına karşı çıkanları"suçlu" olarak nitelendirdi.Coldiretti'nin laboratuvarda üretilen gıdalara karşı imza kampanyası başlatması üzerine konu meclise taşınmıştı.Eleştirmenler, laboratuvarda yetiştirilen etin sentetik bir yanı olmadığına dikkat çekerken; hayvan hakları savunucuları, bu etin çevreyi karbon emisyonlarından korumaya yönelik bir çözüm olduğunu düşünüyor.Kültür etinin insanlar için tüketimi bugüne kadar sadece Singapur ve ABD'de onaylandı.