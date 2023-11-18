Cezaevinde diyalize bağlı olarak yaşayan Ramazan Taşkıran’a infaz erteleme talebi

17 yıldır diyaliz hastası olan mühendis Ramazan Taşkıran’ın, yurtdışında yaşayan kızları, tutuklu babalarının sıkıntısını sosyal medya aracılığıyla duyurmaya devam ediyor.





Avustralya Zaman'da yayınlanan habere göre , Türkiye’den 20 bin kilometre ötesinde olan Avustralya’da yaşayan kızı Seniha Taşkıran, babasının cezaevindeki çilesini dile getirerek, Adalet Bakanlığı ve öteki yetkililere çağırıda bulundu.









Karabük T Tipi cezaevindeki babasının durumunu Sydney’den duyurmaya çalışarak, herkesten destek talebinde bulunan Taşkıran; “Babam 2 yıldır cezaevinde. Hergün 15 saat diyaliz olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Kaldığı cezaevinin revir şartları hiç uygun değil. Şimdi de aileye bilgi vermeden acile kaldırılarak, şırınga ile vücudundan yarım litre iltihap çekilmiş. Babamın sağlığından endişe ediyoruz. İnfaz ertelemesini talep ediyoruz” dedi.



GÜNDE 15 SAAT DİYALİZ MAKİNASINA BAĞLANMASI GEREKİYOR:



Hizmet Hareketi’ne yakın derneğe üye olmakla suçlanan ve iki yıldan beri tutuklu olan %93 engelli babası Ramazan Taşkıran’ın ayakta duramaz halde olduğuna dikkat çeken Seniha Taşkıran; “Babam yüzde 93 engelli raporu var, ağır diyaliz hastası. Günde 15 saat diyaliz olması gerekiyor. Ayrıca, böbrek yetmezliğine bağlı kalp ve tansiyon sorunları var. En ufak bir hastalığı bile çok ağır atlatıyor. Beslenmesine ve hijyenine çok dikkat edilmesi gerekiyor.”dedi.









VÜCUDUNDAN YARIM LİTRE İLTİHAP ALINDI:



Hapis cezası onandığı için Ocak 2022’den beri Karabük T Tipi cezaevinde tek başına hapishane revirinde kaldığına dikkat çeken kızı Taşkıran, geçtiğimiz pazartesi aileye haber verilmeden elleri kelepçeli şekilde acile kaldırıldığına dikkat çekti. Doktorlardan sağlıklı bilgi alınmadığını, yapılan telefon görüşmesinde babasının verdiği bilgiler doğrultusunda acile kaldırıldığını öğrendiklerini hatırlatan Taşkıran; “Geçen pazartesi ayağı şiştiği için acile kaldırılmış. Şırıngayla yarım litre vücudundan iltihap çektiler. Kendisi şuan ayakta zor duracak durumda. Doktorlar da bir açıklama yapmadığı için vücudunda niye iltihap toplanıyor bilmiyoruz. Onun için hasta, bitkin ve çaresiz olan babamın sağlığından endişe duyuyoruz. Hapishanelerden her gün acı bir haber duyuyoruz.Bu nedenle babamızın durumu, ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta büyük bir üzüntü, endişe ve kaygıyla bekliyoruz.”





