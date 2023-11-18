Samanyolu Haber /Dünya / Fransa parlamentosunda 'İlaçlı cinsel saldırı' şoku /18 Kasım 2023 11:36

Fransa parlamentosunda 'İlaçlı cinsel saldırı' şoku

Fransa'da bir senatör, bir milletvekilinin içkisine ilaç attığı şüphesiyle gözaltına alındı.

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Savcıların ve olaya vakıf kaynakların verdiği bilgiye göre, merkez sağ görüşe sahip Fransız Senatör Joel Guerriau, bir kadın milletvekiline saldırmak amacıyla ilaç verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Guerriau'nun "bilgisi dışında bir kişiye tecavüz ya da cinsel saldırıda bulunmak amacıyla muhakeme yeteneğini veya kontrolünü azaltacak madde vermek" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Mağdurun adı sadece "şikâyette bulunan bir kadın" olarak verilirken, olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar yaptıkları açıklamada, bu kişinin bir kadın milletvekili olduğunu söyledi.

İddiaya göre mağdur, salı gecesi 66 yaşındaki senatörün Paris'teki evinde bir içki kabul etti ardından kendini tuhaf hissetti.

Savcılar, ikilinin yakın bir ilişki içinde olmadığını belirtti.

Müfettişler, yapılan testler sonucunda şahsın vücudunda ekstazi bulunduğunu ve bunun üzerine suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Savcılar Guerriau'nun, polisin parlamenter dokunulmazlığını geçersiz saymasına imkan tanıyan 'suçüstü kuralları' uyarınca gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Haber kuruluşu RMC, polisin Guerriau'nun evinde ve ofisinde arama yaptığını ve ekstazi bulduklarını aktardı.

Eski bir bankacı olan Guerriau, 2011'den bu yana senato üyesi ve dışişleri ve askeri işler komitesi başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.
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