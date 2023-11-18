Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’ye yakıt girişi başladı /18 Kasım 2023 11:51

Gazze’ye yakıt girişi başladı

İsrail Gazze’ye hergün iki kamyon yakıtın girmesine izin vereceğini açıkladı. Amerika İsrail’e bu yönde baskı yapıyordu. Bu arada bölgeden sivil can kayıpları haberleri gelmeye de devam ediyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili her iki günde Gazze’ye yaklaşık 140 bin litre yakıtın girmesine izin verileceğini belirtti.

Yetkili, yakıtın önemli bir bölümünün yardım taşıyan kamyonlarla Birleşmiş Milletler’in sağlık önlemlerine desteğe ayrılacağını belirtti.

Geri kalan ise cep telefonları ve internet hizmetleri için kullanılacak.

İsrailli bir yetkili yakıtın Refah sınır kapısından Gazze’ye gireceğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanlığı da Birleşmiş Milletler yardımlarına sınırlama getirilmeyeceğini açıkladı.

Uluslararası kamuoyu İsrail’e bu konuda baskı yapıyordu.

Birleşmiş Milletler Gazze’de açlık uyarısında bulunmuştu.

Can kaybı sayısı artıyor

Bu arada Filistin haber ajansı WAFA’ya göre Gazze’nin güneyinde Han Yunus’ta İsrail bombardımanı sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ajansın haberine göre yaşamını yitirenlerin çoğu çocuk.

Cuma günü de Gazze’de Nuseirat Kampı’na yönelik İsrail hava saldırısında da 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Filistinli yetkililer Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 12 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Yaşamını yitirenlerin önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Öte yandan İsrail bir kez daha Gazze’nin güneyinde Han Yunus’ta yaşayanlara bölgenin batısına gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun danışmanlarından Mark Regev, "Onlar için kolay olmadığını biliyorum ama sivillerin çapraz ateşte kalmasını istemiyoruz" dedi.
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