İngiltere: Rusya Karadeniz'de sivil bir kargo gemisini hedef aldı

Euronews'te yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın 24 Ağustos'ta Karadeniz'de sivil bir kargo gemisini hedef aldığını söyledi. İstihbarat raporlarına dayanarak konuşan Sunak, füze saldırısının önlendiğini kaydetti.



Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından parlamentoda konuşan İngiliz Başbakan Sunak, gizliliği kalkan bir istihbarat raporunun içeriğini açıkladı.



Başbakan Sunak, Rusya'nın Liberya bandıralı sivil bir kargo gemisine 24 Ağustos'ta füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Çoklu füze saldırısının başarılı şekilde önlendiğini kaydeden Sunak şu ifadeleri kullandı:



"Gizliliği kaldırılmış istihbarat sayesinde, Rus ordusunun 24 Ağustos'ta Karadeniz'de çok sayıda füzeyle bir sivil kargo gemisini hedef aldığını biliyoruz."



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise limana yanaşmış Liberya bandıralı kargo gemisini hedef alan füzelerin başarıyla vurulduğunu belirtti. Açıklamada kargo gemisinin, aralarında iki Kalibr füzesinin de olduğu Karadeniz Filosu'ndan atılan füzelerle hedef alındığı kaydedildi.



Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra Odesa'dan dört kargo gemisi yola çıktı. Rusya Karadeniz'de hareket eden gemileri askeri kargo gemisi olarak göreceğini açıklamıştı.