Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Karabağ’daki seçimi tanımıyoruz /12 Eylül 2023 00:15

ABD: Karabağ’daki seçimi tanımıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Karabağ'da, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını açıkladı. Bakanlık, Karabağ'ı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımadığını, dolayısıyla seçimin sonuçlarını da tanımadığını belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Washington'ın Ermenistan ve Azerbaycan’ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.

Miller, “Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz” dedi.

Karabağ’daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de bir “cumhurbaşkanlığı seçimi” düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi Karabağ’daki sözde seçimi “ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket” olarak nitelendirerek kınamıştı.

Söz konusu seçimi Gürcistan, Özbekistan ve Ukrayna da tanımadığını bildirmişti. Avrupa Birliği de “düzenlenen seçimlerin yapıldığı yasal çerçeveyi tanımadığını” açıklamıştı.
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