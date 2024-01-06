İngiltere Sel baskınlarına teslim oldu





















Taşkın uyarısı devam ediyor





Başbakana eleştiri

Başbakan Rishi Sunak, sel mağdurlarıyla konuştuğunu ve Çevre Ajansının "uygun şekilde ve gereken tüm aceleyle" yanıt verdiğini söyledi, ancak ağır eleştirilere hedef olmaktan kaçamadı.

İngiltere'de son bir haftadır süregelen yağışların ardından dolan nehir ve su yatakları cuma günü aşırı yağış nedeniyle taşarak ülke çapında 300'den fazla sele neden oldu.Yaklaşık 750 sel uyarısının yapıldığı ülkede özellikle orta ve güney kesimlerini etkileyen felaket sonucu ulaşımda ciddi aksamalar meydana gelirken, binlerce ev zarar gördü.Aşırı yağışlar eylül ayından bu yana sekizinci fırtına olarak kayda geçen Henk Fırtınası ile ülkeyi etkisi altına aldı. Perşembe günü Londra'nın doğusundaki Hackney Wick'te su kanalının taşması sonucu 50 kişi tahliye edildi.Thames Nehri üzerindeki Temple İskelesinde demirli bir parti teknesi perşembe günü şiddetli yağış sırasında battı.Ülkenin orta kesimlerinde Trent Nehri taştı, başta Avon Nehri'ni güneybatısı olmak üzere birçok büyük nehir için de sel uyarısı veriliyor.İngiltere Çevre Ajansı bugün için de önemli nehir taşkınları beklendiğini açıkladı. Ayrıca, hafta sonu boyunca sert rüzgarın etkisiyle düşmesi beklenen sıcaklıklar sonucu, birçok bölgede zeminin çok ıslak olması nedeniyle buzlanmanın sorun olabileceği konusunda uyarı yapıldı.Öte yandan Surrey ve Berkshire'da aşırı yağışlar nedeniyle kapasiteleri dolan arıtma tesislerinin arıtılmamış kanalizasyon suyunu boşaltması sonucu pis suların halkın kullandığı yürüyüş yollarına aktığı bildirildi.Başbakanın beklenen sel felaketi karşısında "direksiyonda uyuduğu" eleştirisini getiren muhalefet, hükümetin daha fazla evin zarar görmesinin önlenmesi amacıyla acil durum toplantısı talep ediyor.Uzmanlar küresel ısınma sonucu İngiltere'de sel felaketlerinin daha şiddetli ve sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.