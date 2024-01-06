Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah'tan İsrail'e Aruri misillemesi /06 Ocak 2024 14:35

Hizbullah'tan İsrail'e Aruri misillemesi

Lübnan'daki silahlı grup Hizbullah, Hamas liderlerinden Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine karşılık olarak İsrail'deki bir askeri üsse roket saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin Lübnan'da öldürüldüğü suikastın ardından Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Lübnan'daki silahlı grup Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan bir askeri üsse roket saldırısı düzenledi. Şii Müslüman gruptan yapılan açıklamada, "İslami direniş (Hizbullah) yüce lider Şeyh Salih el Aruri'ye yönelik suikast suçuna verilen ilk yanıt kapsamında Meron hava kontrol üssünü farklı tipte 62 füzeyle hedef almıştır" denildi.

İsrail ordusu ise bu sabah Lübnan'dan Meron bölgesine doğru fırlatılan yaklaşık 40 roket tespit edildiğini ve akabinde bu saldırılarda yer alan bir "terör hücresinin" vurulduğunu duyurdu.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Aruri, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'ın kalelerinden biri olarak görülen bir banliyöde insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmüş, Hizbullah da bu saldırının "cezasız" kalmayacağını duyurmuştu.

Nasrallah'ın açıklaması

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Cuma günü yaptığı açıklamada, bu suikasta sessiz kalınmasının, tüm Lübnan'ı yeni saldırılara karşı savunmasız kılacağını söylemişti.

İsrail Aruri suikastını üstlenmedi, ancak AFP haber ajansına konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etti.

İsrail-Lübnan sınırı, Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık çatışmalara sahne oluyor. Bu çatışmaların büyük bölümü Hamas'ın müttefiki olan Hizbullah ile İsrail güçleri arasında gerçekleşiyor.

AFP'nin haberine göre, yaklaşık üç aydır devam eden bu çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 175 kişi hayatını kaybetti. Ajans bu kişilerden 129'unun Hizbullah savaşçısı olduğunu, ölenler arasında üçü gazeteci, 20'yi aşkın da sivil bulunduğunu belirtiyor. İsrailli yetkilililer de, ülkenin kuzeyinde dokuz asker ve en az dört sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.
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