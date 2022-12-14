İngiltere sığınmacıları hızlıca geri göndermeyi planlıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yasa dışı göçle mücadele için belirlenen 5 maddelik yeni plana ilişkin İngiliz parlamentosunda açıklamalarda bulundu. Sunak, güvenli ülkelerden gelen insanların sığınma başvurusunda bulunarak iltica sisteminde yer almasının da ayrıca “haksızlık” olduğunu söyledi.





Sunak, halkın ise bu duruma öfkeli olmakta haklı olduğunu belirterek, küresel iltica sisteminin artık işe yaramaz ve eskimiş olduğu değerlendirmesinde bulundu.





“Düşman devletlerin” göçü Avrupa sınırında bir silah olarak kullandığını söyleyen Sunak, İngiltere’ye yasa dışı şekilde girmeye çalışanların büyük çoğunluğunun “güvenli ülkelerden” geldiği yorumunda bulundu.





Bu bağlamda, yasa dışı göçle mücadele için 5 maddelik plan belirlediklerini kaydeden Sunak, ilk olarak Manş Denizi’ni geçen küçük tekneleri izlemek için kurulacak yeni birimde 700 personelin görevlendirileceğini bildirdi. Sunak, İngiliz sınır görevlilerinin, Arnavutluk ile yapılan yeni anlaşma kapsamında bu ülkede görevlendirileceğini ve Arnavut göçmenlerden gelen talepleri ele almak için 400 uzmandan oluşan özel bir birimin kurulacağını belirtti.





“RUANDA UÇULARI YENİDEN BAŞLAYACAK”

Sunak, “İngiltere'ye yasa dışı yollardan girerseniz burada kalamazsınız. Hızla ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz.” dedi.







Başbakan Sunak ayrıca, göçmen ve sığınmacıları Ruanda’ya gönderecek tartışmalı uçuşları yeniden başlatacaklarını, milletvekillerinin ülkenin sığınmacı kapasitesini belirlemek için yakın zamanda bir kota belirleyebileceğini duyurdu.





Sunak, “En çok ihtiyaç duyanlara sığınma sağlama konusunda gururlu bir geçmişimiz var. Cömertliğimizden kimse şüphe edemez. Fakat bugün bu cömertlikten yararlananların çoğu, doğrudan savaş bölgelerinden kaçanlar veya zulüm görme riski altında olanlar değil, küçük teknelerle Manş Denizi’ni geçen insanlar.” diye konuştu.



