Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de kritik korona mesaisi /14 Aralık 2020 19:04

İngiltere'de kritik korona mesaisi

İngiliz haber kuruluşu BBC, başkent Londra'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin sert bir şekilde artmasıyla birlikte en sert önlemlerin alındığı bölgeler arasına alınabileceğini duyurdu.

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İngiliz kamu kuruluşu BBC, son dönemde çok hızlı ve sert bir şekilde vaka sayılarının arttığı Londra ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.

BBC, vaka sayısının artmasıyla birlikte Londra’daki uyarı seviyesinin en üst seviyeye çıkacağını öne sürdü. BBC’nin haberinde şu an ikinci en yüksek uyarı seviyesinin olduğu şehirde 16 Aralık’ta yasakların artırılmasının beklendiği kaydedildi.

İngiliz hükümeti bu ay içerisinde üç kademeli bir yasak sistemi getirmiş ve Londra’yı ikinci seviye olarak tanımlamıştı. İkinci ve üçüncü kademe arasındaki fark ise şu an Londra’da açık olan restoran ve işletmelerin üçüncü kademede tamamen kapatılacak olması. Öte yandan üçüncü kademede bulunan şehirlerde sosyal mesafe kuralları ve yasakları daha sert oluyor.
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