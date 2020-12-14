Alman basınından Navalni iddiası

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) tarafından zehirlendiği öne sürüldü.







Spiegel dergisinin medya kuruluşları "Bellingchat" ve "The Insider"ın ortaklaşa hazırladığı haberde, FSB ajanları Stanislaw Makschakow, Oleg Tajakin, Alexej Alexandrow, Iwan Ossipow, Wladimir Panjajew, Michail Schwez, Alexej Kriwoschekow ve Konstantin Kudrjawzew'in, muhalif Navalni'yi zehirlemek için 1 yıl boyunca takipte bulunduğu belirtildi.





Haberde, ajanların doktor ve sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Navalni'nin Sibirya ziyaretinden bir gün önce söz konusu kişilerin orada olduğu ifade edildi. Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalni'nin bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü.





Almanya'da ikamet eden Navalni'nin, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.





NE OLMUŞTU?





Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.





Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.44 yaşındaki Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.





Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.





Seibert, 14 Eylül'de de Navalni'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti. Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.





Aleksey Navalni, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.