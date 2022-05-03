İngiltere'nin en büyük kanun kaçağı Türkiye'de ortaya çıktı

Uyuşturucu taciri ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, sahte pasaport ile İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalandı.



“İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı” olarak lanse edilen Male’nin yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi.



İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.



Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken, İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” dedi.



Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.