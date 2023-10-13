İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze ve Lübnan’da beyaz fosfor kullandı

Reuters haber ajansı, İsrail ordusuna bu iddiaları sorduğunda, “Gazze'de beyaz fosfor içeren silahların kullanımından haberdar değiliz” yanıtını aldığını bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Lübnan’da da kullanıldığı iddialarına ilişkin İsrail ordusunun yorum yapmadığı bildirildi.



Oldukça yanıcı olan bu kimyasal bazen ordular tarafından alanları işaretlemek için kullanılıyor. Ancak aynı zamanda insanları ciddi şekilde yakabilir ve silah olarak kullanıldığında, özellikle de kalabalık alanlarda, son derece tehlikelidir.



İnsan Hakları İzleme Örgütü’nin açıklamasında, “Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze'de beyaz fosfor kullanımı, sivillere yönelik riski büyütüyor ve sivilleri gereksiz riske atmaya dair uluslararası insani hukuk yasağını ihlal ediyor” denildi.



İsrail, Hamas’ın saldırısına misilleme olarak Cumartesi gününden beri Gazze'ye hava saldırıları düzenliyor. Hamas’ın İsrail’in güneyine yönelik saldırılarında en az 1.300 kişi öldü. İsrail’in bombardımanlarında ise en az 1.500 Filistinli öldü.



İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan'da 10 Ekim'de ve Gazze'de 11 Ekim'de çekilen videoları doğruladığını ve bu videoların Gazze limanı üzerinde ve İsrail-Lübnan sınırındaki iki kırsal yerde beyaz fosforlu mühimmat kullanımını gösterdiğini öne sürdü.



Örgüt açıklamasında sosyal medyada yayınlanan iki videonun linkini verdi ve bunların "görünüşe göre sis perdesi, işaretleme veya sinyalizasyon olarak kullanılan 155 mm beyaz fosforlu topçu mermilerini" gösterdiğini kaydetti.



Her iki videonun da İsrail-Lübnan sınırına yakın yerleri gösterdiğini söyledi.



Örgüt, beyaz fosforlu mühimmatın Gazze'de kullanıldığı iddiasını destekleyecek videoların linklerini paylaşmadı.



Filistin TV kanalları son günlerde Gazze üzerindeki gökyüzünde bu tür mühimmatların neden olduğunu söyledikleri ince beyaz duman bulutlarını gösteren görüntüler yayınlamıştı.



BBC, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün iddialarını bu haberin yayına girdiği saate kadar bağımsız olarak doğrulayamadı.



Örgütün iddialarını haberleştiren Reuters haber ajansı da bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadığını yazdı.



İsrail ordusu Gazze’de 2008-2009 döneminde kullanılan fosforlu sis perdesi mühimmatlarının 2013'te aşamalı olarak ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Bu saldırılar bazı insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu işlendiği iddialarının dile getirilmesine yol açmıştı.



Beyaz fosforlu mühimmat, yasal olarak savaş alanlarında duman perdesi yapmak, aydınlatma oluşturmak, hedefleri işaretlemek ve sığınakları ve binaları yakmak için kullanılabilir.



Yasal kullanımları olduğundan beyaz fosfor, uluslararası sözleşmelere göre kimyasal silah olarak değerlendirilip, yasaklanmadı.



Ancak ciddi yanıklara neden oluyor ve yangınlar başlatabilir.



Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesi’nin III. Protokolü’nde yangın çıkarıcı bir silah olarak kabul ediliyor.



Protokol, siviller arasında bulunan askeri hedeflere karşı yangın çıkarıcı silahların kullanımını yasaklıyor, ancak İsrail anlaşmayı imzalamadı ve dolayısıyla anlaşmanın tarafı değil.