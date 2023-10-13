Samanyolu Haber /Kültür / Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret dudak uçuklattı /13 Ekim 2023 08:34

Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret dudak uçuklattı

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu, başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı "Maria" filminde Haluk Bilginer de rol alacak. Başarılı oyuncu bu filmden aldığı parayla gündeme geldi.

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Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Haluk Bilginer'in, Hollywood starı Angelina Jolie'nin yeni filminde rol alacağı haberi sosyal medyayı sallamıştı.

Filmin çekimleri başlarken ücret detayı da gündem oldu.

FİLMİN GİŞESİNDEN DE PAY ALACAK

Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi.

Ayrıca başarılı oyuncu filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.
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